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Военные нанесли удары по украинским аэродромам и сбили более 70 дронов ВСУ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по украинским аэродромам и предприятию по сборке дронов, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах", - сказано в его сообщении.

Также в Минобороны РФ сообщили об уничтожении за сутки 78 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, по данным ведомства, средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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