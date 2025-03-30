Военные нанесли удары по украинским аэродромам и сбили более 70 дронов ВСУ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по украинским аэродромам и предприятию по сборке дронов, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах", - сказано в его сообщении.

Также в Минобороны РФ сообщили об уничтожении за сутки 78 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, по данным ведомства, средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.