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Общие потери ВСУ на курском направлении превысили 71 тыс. военнослужащих

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Минобороны России заявили в воскресенье, что за всё время боевых действий на курском направлении вооруженные силы Украины потеряли более 71 050 военных.

"За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и квадроцикл и четыре пункта управления БПЛА", - сообщили в ведомстве.

По его данным, всего с начала боевых действий в Курской области армия Украины потеряла там 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2 235 боевых бронированных машин, 2 575 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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