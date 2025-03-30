Минобороны сообщило о наступательных действиях военных РФ на курском направлении

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российская армия ведет наступательные действия на курском направлении, нанесены удары по ВСУ в районе трех населенных пунктов Суджанского района, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня", - сказано в его сообщении.

По данным ведомства, авиационные и артиллерийские удары по ВСУ также нанесены в районе ряда населенных пунктов Сумской области.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что на курском направлении российская армия установила контроль над селом Веселовка в Сумской области.