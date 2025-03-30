Неизвестный открыл огонь с крыши дома в Мурманске

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - С крыши жилого дома в Мурманске неизвестный открыл огонь, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Происшествие случилось на проспекте Кольский.

"Работают силовики (...) Просьба ко всем, кто живет или находится в этом районе, соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности: погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради "горячего" видео", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор также призвал северян не публиковать в интернете работу силовиков.