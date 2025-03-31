Следователи установили личность стрелявшего в Мурманске мужчины

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Установлена личность мужчины, который в воскресенье вечером открыл огонь с крыши жилого дома в Мурманске, сообщило региональное управление СКР.

"Местный житель 1981 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в следственном управлении сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным управления СКР мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС. Во время штурма его обезвредили сотрудники мурманского СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" регионального управления Росгвардии. На месте были найдены два огнестрельных оружия.