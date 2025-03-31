Российские военные применили в ДНР против ВСУ роботизированный комплекс "Крот"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российские военные при помощи роботизированных комплексов "Крот" уничтожили опорные пункты армии Украины в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

По информации ведомства, на краснолиманском направлении в районе поселка Ямполь разведывательными подразделения российской армии были вскрыты оборудованные опорные пункты 64-й бригады вооруженных сил Украины.

"В целях нанесения поражения личному составу и уничтожения фортификационных сооружений противника было принято решение на применение по опорным пунктам ВСУ наземных роботизированных комплексов "Крот", - говорится в сообщении Минобороны.

По словам военных, роботы показали высокую эффективность. "Во всех случаях военные объекты противника оказывались полностью уничтожены", - сказали в министерстве обороны.

Также, по данным ведомства, высокую эффективность боевого применения комплекс "Крот" продемонстрировал и при разминировании подрывным способом минно-взрывного заграждения противника.

Минобороны РФ в понедельник распространило кадры поражения военных объектов ВСУ с использованием роботизированных комплексов "Крот".