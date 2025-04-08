Белоусов заявил о планах поставить в войска больше боевых роботов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российская армия в этом году получит больше наземных робототехнических комплексов, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"В перспективе роль наземных роботов будет только возрастать. Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла", - сказал Белоусов во вторник.

По его словам, в 2024 году промышленностью и волонтерскими организациями в Вооруженные силы РФ поставлено несколько сотен наземных робототехнических комплексов.

"В этом году планируем поставить на порядок больше", - заявил Белоусов.

В Минобороны РФ сообщили, что во вторник под руководством главы Минобороны РФ состоялась научно-техническая конференция по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения специальной военной операции.

"Сегодня на выставке были представлены образцы тех робототехнических систем, которые производятся в группировках. Надо отметить, что произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективностью", - сказал министр.

По информации Минобороны РФ, по итогам конференции Белоусов поручил определить порядок разработки и устранения недостатков наземных комплексов на основе актуальных требований войск.

В военном ведомстве заявили, что министр поставил задачу наладить механизм обратной связи войск с предприятиями промышленности, обеспечить использование унифицированных и стандартизованных комплектующих при изготовлении роботов, определить модульный принцип их создания и необходимую комплектацию для выполнения задач.

"Необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения наземных роботов. На его основе сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям и описать тактику эффективного использования наземных роботов в комплексе с другими беспилотными системами по единому плану", - заявил Белоусов.

По информации Минобороны РФ, в научно-технической конференции приняло участие руководство военного ведомства, руководители федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских организаций министерства и предприятий промышленности.