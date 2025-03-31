Путин примет главу МИД Китая Ван И в Москве

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают на встречу президента России Владимира Путина с главой китайской дипломатии Ван И во время визита министра в Москву, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Рассчитываем на то, что президент Путин примет господина Ван И, и они смогут пообщаться", - сказал он.

Как сообщили ранее в российском МИД, Ван И по приглашению министра Сергея Лаврова совершит официальный визит в Россию с 31 марта по 2 апреля.

Песков отметил, что "лидеры наших стран (России и КНР - ИФ) всегда взаимно принимают высокопоставленные делегации". "Путин давно знает Ван И, и Ван И знаком с Путиным", - добавил он.

Песков сказал, что Ван И входит в число "наших старых добрых друзей и партнеров".

На 1 апреля у Ван И запланированы переговоры с Лавровым. Как уточняли в российском МИД, главы внешнеполитических ведомств "обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины".