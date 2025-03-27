Оверчук заявил о взаимном интересе в партнерстве РФ и КНР

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Стратегическое партнерство России и Китая отвечает интересам обеих стран; его укреплению, как ожидается, будут способствовать взаимные встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Дзиньпина, запланированные в мае и сентябре 2025 года, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках переговоров с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

"Дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства отвечает национальным интересам наших стран. Определяющую и направляющую роль в этом процессе играют глубоко доверительный диалог глав государств. В текущем году Владимир Владимирович Путин и Си Дзиньпин уже провели серию телефонных разговоров. В привязке к юбилейным торжествам по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне планируются взаимные визиты председателя КНР в Москву в мае и президента Российской Федерации в Китай в сентябре", - сказал он.

Российская делегация во главе с Оверчуком принимает участие в Боаоском азиатском форуме (БАФ), который проходит на Хайнане с 25 по 28 марта 2025 года. Форум был учрежден в 2001 году для обсуждения вопросов экономической безопасности и развития в азиатском регионе, в числе его учредителей - 29 стран Азии. Форум проводится ежегодно и имеет неофициальный статус "Восточного Давоса".

Помимо встречи с замглавы Госсовета КНР Оверчук планирует в рамках визита провести двусторонние переговоры с министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом, а также с руководителем временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом.

Как сообщил Оверчук журналистам, на конференции БАФ он планирует представить российские "интеграционные проекты, наше видение формирования Большого евразийского партнёрства". Вице-премьер отметил, что вопросы создания платежной инфраструктуры в рамках визита затрагиваться не будут.