Пассажиропоток российских авиакомпаний в феврале упал впервые за два года

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний в феврале 2025 года сократился примерно на 3% в годовом измерении, до 6,95 млн человек, следует из статистики Росавиации, которую проанализировал "Интерфакс".

На внутренних линиях перевезено порядка 5,1 млн пассажиров (-5%), на международных - 1,8 млн, что соответствует уровню прошлого года.

До этого общий трафик российский авиакомпаний демонстрировал отрицательную динамику год к году в январе 2023 года: снижение составило более 10% (было перевезено 7,2 млн человек против более 8 млн годом ранее).

За январь-февраль 2025 года пассажиропоток снизился на 1,6%, до 14,8 млн человек, сообщила Росавиация. На динамику негативно повлияло меньшее количество дней в минувшем феврале, а также отсутствие дополнительного праздничного дня по сравнению с прошлым годом, объяснил замруководителя ведомства Алексей Буевич. Если сравнивать среднедневные перевозки, в январе-феврале этого года они составили 250,4 тыс. пассажиров, что на 0,1% больше, чем год назад.

Внутренний трафик в январе-феврале упал на 3,1%, до 10,9 млн человек. При этом, как утверждают в ведомстве, за исключением января-февраля 2024 года это наилучший результат для российских авиакомпаний как минимум за последние 15 лет. На международных линиях трафик вырос на 3%, до 3,8 млн человек. В частности, на рейсах между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ этот показатель стал больше на 12,9%, составив 2,5 млн пассажиров.

Общий пассажирооборот за 2 месяца увеличился на 0,1%, до 39,4 млрд пассажиро-километров.

В топ-5 по пассажиропотоку за первые два месяца года вошли "Аэрофлот" (при этом сообщалось, что трафик одноименной группы также сократился в феврале - на 2,3%), "Победа", S7, "Россия", "Уральские авиалинии": на них пришелся 71% всех перевозок.

"В России наблюдается уверенный рост авиационного пассажиропотока на дальних международных туристических направлениях, что подталкивает авиакомпании эффективно перераспределять парк воздушных судов на наиболее востребованные маршруты. Перераспределение парка позволило авиакомпаниям сохранить общий объем пассажирооборота в январе-феврале на уровне предыдущего года", - отметила старший научный сотрудник МГТУ ГА Ирина Полешкина.

В 2024 году общий пассажиропоток российских авиакомпаний вырос примерно на 6%, до 111,7 млн человек: внутренний составил 84,7 млн (+2%), зарубежный - порядка 27 млн (+20,1%). В 2025 году, согласно прогнозу Росавиации, планируется перевезти 109,7 млн пассажиров, что предполагает снижение трафика почти на 2%. Как говорил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, речь идет "о минимальной планке, которую мы должны обеспечить". Глава Минтранса Роман Старовойт заявлял о целях достичь как минимум прошлогоднего показателя.