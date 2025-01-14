Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году ожидаемо вырос на 17%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU -Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек, сообщила компания; на внутренних линиях перевезено 42,6 млн пассажиров (+12,8%), на международных - 12,7 млн (+32,7%).

Фактические показатели в целом соответствуют прогнозным: по итогам 2024 года руководство группы рассчитывало на перевозку порядка 55 млн человек, включая 42 млн внутри России и 12 млн на зарубежных рейсах.

Общий пассажирооборот стал больше на 20,8%, предельный - на 18%. Занятость кресел составила 89,6%, увеличившись на 2,1 процентного пункта.

Пассажиропоток группы за декабрь вырос на 7,4% в сравнении с тем же месяцем 2023 года, до 4 млн человек. Декабрьский рост, таким образом, стал самым сдержанным за весь прошлый год. В январе показатель был на уровне 20,9%, в феврале - 23,2%, в марте - 21,2%, в апреле - 21,7%, в мае - 22,3%, в июне - 19,9%. В июле было зафиксировано замедление роста до 14,7%, в августе - до 13,4%. В сентябре перевозки выросли на 16,4%, в октябре - на 14,2%, в ноябре - на 11%.

Авиакомпания "Аэрофлот" в декабре перевезла 2,2 млн пассажиров (+5,6%), пассажирооборот увеличился на 13,2%. За весь прошлый год пассажиропоток компании вырос на 19,3%, до 30,1 млн пассажиров, пассажирооборот - на 24,9%.

В 2025 году пассажиропоток группы может показать рост в пределах 5%, сообщал директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов. У компании есть резерв для повышения эффективности использования авиапарка, пояснял он. Основным риском Батанов называл неопределенность с техобслуживание авиадвигателей.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".