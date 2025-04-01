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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в апреле снижена в 2 раза

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в апреле составит 4 тыс. 568,7 рубля, что в 2 раза меньше, чем в марте (9 тыс. 333,2 рубля за тонну).

Пошлина на подсолнечный шрот составит 939,5 рубля против 1 тыс. 742,3 рубля за тонну в марте.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 тыс. 065,7 за тонну ($1 тыс. 065,1 месяц назад), на шрот - $206,1 ($204,1).

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

В августе 2024 года эти пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года.

Минсельхоз
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