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Театральный фестиваль "Золотая Маска" открывается в Москве

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Театральный фестиваль "Золотая Маска" откроется 1 апреля в Москве спектаклями "Божественная комедия. Вариации" на сцене Мастерской П.Н. Фоменко и "Халхин Гол. Тангариг" в РАМТ, показы продлятся до 2 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе фестиваля и премии "Золотая Маска".

"В рамках XXXI сезона 2023-2024 года с 1 апреля по 2 июня в Москве (...) покажут лучшие спектакли со всей России. В столице можно будет увидеть постановки номинантов из разных регионов - от Калининграда до Владивостока", - сообщили в пресс-лужбе.

Показы спектаклей-номинантов состоятся на ведущих сценах Москвы - Большого театра России, театра "Геликон-опера", Драматического театра им. Н.В. Гоголя, Академического театра Сатиры, Московского губернского театра и других.

Открытия фестиваля в Москве состоится 1 апреля в Москве сразу на двух площадках двумя постановками: на сцене РАМТ покажут спектакль "Халхин Гол. Тангариг" созданный коллективом из Улан-Удэ, а на сцене Московского театра "Мастерская П.Н. Фоменко" состоится показ их спектакля "Божественная комедия. Вариации".

"Халхин Гол. Тангариг" - спектакль Бурятского театра драмы им. Хоца Намсараева. Постановка посвящена 85-летию боев на Халхин Голе. В центре сюжета - 16-летняя девушка Чимэдцэрэн, которая призывает своих подруг идти добровольцами на фронт. На сцене РАМТ спектакль покажут на бурятском языке с тифлокомментированием.

Фестиваль продлится в Москве до 2 июня. Жители столицы смогут увидеть спектакли из Улан-Удэ, Перми, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ростова-на-Дону, Уфы, Красноярска, Астрахани, Якутска, Екатеринбурга, Республики Калмыкии и других регионов России.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

РАМТ Московский театр "Мастерская П.Н. Фоменко Московский губернский театр
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