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Ресторанам с 1 апреля рекомендовано 20% в винных картах отводить отечественным винам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ресторанам, кафе и барам РФ с 1 апреля рекомендовано 20% в винных картах отводить отечественным винам.

Это предусмотрено новым национальным стандартом ГОСТ Р "Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт", который вступает в силу с 1 апреля.

Как сообщал ранее Минсельхоз, этот ГОСТ впервые детально описывает лучшие практики по оформлению винных карт на предприятиях питания, он был утвержден приказом Росстандарта 11 ноября 2024 года. В его разработке приняли участие представители Федерации рестораторов и отельеров России, Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), а также другие специалисты.

"Стандартом установлены рекомендации для ресторанов, кафе, баров по составлению винных карт, в том числе по размещению российской продукции в начале списка и ее сопровождению специальными пометками. Кроме того, ГОСТ содержит рекомендацию о 20%-й доле отечественной винодельческой продукции в винной карте", - говорилось в сообщении.

Выполнение рекомендаций, заложенных в стандарте, создаст более удобную навигацию в винных картах, что позволит эффективно знакомить потребителей с продукцией российского производства и сделать еще один шаг для развития винной культуры в РФ, считают в ведомстве.

Как сообщалось, усилению позиционирования российской винодельческой продукции будет способствовать и принятие законопроекта, которые предусматривает закрепление нормы о 20%-й доле отечественного вина в торговых сетях и в ресторанных винных картах. Законопроект подготовлен Минпромторгом.

Между тем существуют предложения о более резком увеличении обязательной доли локального вина в торговле и общественном питании. В конце прошлого года с инициативой довести ее до 70% выступил экс-министр сельского хозяйства, глава "Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева" Александр Ткачев. По информации источника "Интерфакса" на рынке, он направил соответствующее письмо на имя президента Владимира Путина. Источник в одном из профильных ведомств сообщил "Интерфаксу", что на письме стоит положительная резолюция главы государства.

По словам источника, Ткачев предлагает ввести прогрессивную шкалу на будущие временные периоды: каждый год плюс 10% и так до 70%.

Производство винодельческой продукции в РФ в 2024 году составило 70,3 млн декалитров (дал), что на 16,6% больше, чем в 2023 году. В том числе тихих вин выработано на 8,6% больше - 32,6 млн дал против 30 млн дал годом ранее, игристых вин - на 24,7%, до 17,6 млн дал с 14,1 млн дал, крепленых (ликерных) вин - на 29,6%, до 1,1 млн дал с 0,9 млн дал, коньяка - на 10,2%, до 9,7 млн дал с 8,8 млн дал годом ранее.

Агроком Александр Ткачев Минпромторг Минсельхоз Росстандарт
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