Поиск

РФ в 2024 году увеличила сбор винограда до рекордных 908 тыс. тонн

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сбор винограда в хозяйствах всех категорий РФ в 2024 году составил 908 тыс. тонн против 882 тыс. тонн в 2023 году, сообщает Минсельхоз.

В РоссииРесторанам с 1 апреля рекомендовано 20% в винных картах отводить отечественным винамРесторанам с 1 апреля рекомендовано 20% в винных картах отводить отечественным винамЧитать подробнее

Ведомство отмечает, что урожай стал самым высоким в современной России.

Площадь виноградников превысила 110 тыс. га, в том числе 86,4 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте. Сельхозпроизводители, за исключением владельцев личных подсобных хозяйств, в 2024 году заложили 7,43 тыс. га новых виноградников.

Наибольший прирост площадей - традиционно в Крыму (+2 тыс. га) и Краснодарском крае (+1,9 тыс. га).

Минсельхоз Краснодарский край Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд отменил часть обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры к Богданчикову и Гарберу

Похолодание начнется в Москве в выходные

Ресторанам с 1 апреля рекомендовано 20% в винных картах отводить отечественным винам

Ресторанам с 1 апреля рекомендовано 20% в винных картах отводить отечественным винам

Театральный фестиваль "Золотая Маска" открывается в Москве

Театральный фестиваль "Золотая Маска" открывается в Москве

Сервис по проверке сим-карт запустят на Госуслугах 1 апреля

Сервис по проверке сим-карт запустят на Госуслугах 1 апреля

Что произошло за день: понедельник, 31 марта

КТК проверки Ространснадзора вывел два ВПУ из эксплуатации

Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году снизился на 17%

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2235 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6115 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });