РФ в 2024 году увеличила сбор винограда до рекордных 908 тыс. тонн

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сбор винограда в хозяйствах всех категорий РФ в 2024 году составил 908 тыс. тонн против 882 тыс. тонн в 2023 году, сообщает Минсельхоз.

Ведомство отмечает, что урожай стал самым высоким в современной России.

Площадь виноградников превысила 110 тыс. га, в том числе 86,4 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте. Сельхозпроизводители, за исключением владельцев личных подсобных хозяйств, в 2024 году заложили 7,43 тыс. га новых виноградников.

Наибольший прирост площадей - традиционно в Крыму (+2 тыс. га) и Краснодарском крае (+1,9 тыс. га).