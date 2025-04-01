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Весенний призыв в армию начинается в России

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Весенняя призывная кампания начинается в России во вторник, 1 апреля, на срочную службу (1 год), согласно указу президента РФ, призовут 160 тыс. новобранцев.

"Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине", - заявили в министерстве обороны РФ.

Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории России, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - сказал замначальника управления.

Особенностью весеннего призыва на срочную службу в армию в этом году станет использование государственной информационной системы, заявили в российском Генштабе.

"Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале "Госуслуги", а в Москве - в личный кабинет гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы "Мос.ру", - сообщил Цимлянский.

По его словам, бумажные повестки сохраняются. "Они по-прежнему юридически значимы и будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или вручаться ему лично", - сказал Цимлянский.

Срок военной службы по призыву остается прежним и составляет 12 месяцев, проинформировали в Генштабе РФ.

31 марта министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ "О призыве в апреле - июле 2025 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву", сообщили в Минобороны.

По официальным данным, в ходе прошлого осеннего призыва на срочную военную службу (1 год) в армию направили 133 тыс. новобранцев.

В ходе весенней кампании в прошлом году, согласно указу президента РФ, на службу в армию призвали 150 тыс. человек.

1 января 2024 года вступили в силу изменения в системе призыва в армию, максимальный возраст для призыва на срочную военную службу увеличен до 30 лет.

Генштаб РФ с 10 апреля организует прямую телефонную линию по вопросам призыва на военную службу. Она будет работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по Москве. Обратиться можно по телефонам: 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98.

Андрей Белоусов Генштаб РФ Минобороны
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