Поиск

В Минобороны заявили о подтвержденной эффективности единого пункта призыва в Москве

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Созданный в Москве единый центр призыва на срочную военную службу представляет собой успешный эксперимент по внедрению централизованной работы с призывниками, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Эксперимент заключался в проведении комплекса мероприятий призыва, включающего оповещение граждан, их медицинское освидетельствование и тестирование в одном месте на базе вновь построенного единого центра призыва. При этом отмечу, что результаты эксперимента подтвердили его преимущества и эффективность", - сказал Бурдинский в интервью, опубликованном во вторник в газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он добавил, что "на этом работа не остановилась".

"В ходе прошедшей осенней призывной кампании успешно была реализована функция по предоставлению гражданам отдельных видов отсрочек от призыва на военную службу без их вызова в военный комиссариат, а также направление повесток и решений призывной комиссии через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг города Москвы mos.ru", - отметил Бурдинский.

Он также напомнил, что одним из новшеств весенней призывной кампании станет ее проведение с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета".

"По сути, это централизованная база данных обо всех гражданах Российской Федерации, подлежащих воинскому учету. Она обеспечивает работу военных комиссариатов по постановке и снятию граждан с воинского учета, а также рассылку повесток гражданам в электронном виде", - уточнил Бурдинский.

"Данные в этом реестре надежно защищены Минобороны России и регулятором в области информационной безопасности", - подчеркнул он.

Минобороны РФ Евгений Бурдинский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ресторанам с 1 апреля рекомендовано 20% в винных картах отводить отечественным винам

Театральный фестиваль "Золотая Маска" открывается в Москве

Театральный фестиваль "Золотая Маска" открывается в Москве

Сервис по проверке сим-карт запустят на Госуслугах 1 апреля

Сервис по проверке сим-карт запустят на Госуслугах 1 апреля

Что произошло за день: понедельник, 31 марта

КТК проверки Ространснадзора вывел два ВПУ из эксплуатации

Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году снизился на 17%

Гособвинение запросило 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры РФ Паршина

Гособвинение запросило 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры РФ Паршина
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6114 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2234 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });