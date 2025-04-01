Госдума приняла закон о цифровизации при рассмотрении административных дел

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предоставляет участникам дел об административных правонарушениях возможность подавать заявления и документы в суд или в органы, занимающиеся производством по делу, как в бумажном, так и в электронном формате.

При этом, если документы подаются в электронном виде, все сопутствующие материалы также должны быть представлены в этом же формате. Добавляется возможность участия в заседании в удаленном формате.

Законопроект № 758177-8 в ноябре 2024 года внесло в парламент правительство.

"Заявление, ходатайство, жалоба, протест и иные документы могут быть поданы участниками производства по делу об административном правонарушении на бумажном носителе или при наличии технической возможности в суде, у органа, должностного лица, в производстве которых находится дело, в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. В случае подачи заявления, ходатайства, жалобы, протеста и иных документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, прилагаемые к ним документы должны быть представлены также в электронном виде, в том числе в форме электронного документа", - говорится в принятом законе.

Электронные документы можно отправлять через Единый портал государственных и муниципальных услуг, либо через информационную систему, определенную Верховным судом России, Судебным департаментом при Верховном суде, и в таком случае они могут быть подписаны простой электронной подписью. Если документы отправляются в суд посредством систем электронного документооборота участников производства по делу об административном правонарушении, то они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также в КоАП вносится статья, которая прописывает правила участия в рассмотрении дела об административном правонарушении с использованием системы веб-конференции. Оговаривается, что такая возможность используется при наличии у участников дела технической возможности. Установление личности участника дела, рассматриваемого через веб-конференцию, проводится с помощью Единой системы идентификации и аутентификации или Единой биометрической системы.

Судья, орган или должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, через портал Госуслуг получают согласие от потерпевшего, свидетелей, специалистов, экспертов и переводчиков. Это делается для разъяснения им их прав и обязанностей, а также предупреждения об ответственности.

Нельзя использовать удаленное участие в рассмотрении дела, если вынесено решение о его закрытом рассмотрении.

"Внесение проектируемых изменений в КоАП позволит сократить расходы бюджетов бюджетной системы в связи со снижением затрат на хранение, обработку и пересылку процессуальных документов в бумажном виде и уменьшением издержек по делам об административных правонарушениях", - говорится в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие закона не приведет к дополнительным расходам бюджета. Основные источники - средства Министерства цифрового развития и Судебного департамента при ВС в рамках программы "Цифровая экономика".

Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.