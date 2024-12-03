Комитет Госдумы одобрил законопроект о цифровизации административных дел

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предоставляет участникам дел об административных правонарушениях возможность подавать заявления и документы в суд или в органы, занимающиеся производством по делу, как в бумажном, так и в электронном формате.

При этом, если документы подаются в электронном виде, все сопутствующие материалы также должны быть представлены в этом же формате. Добавляется возможность участия в заседании в удаленном формате.

Законопроект № 758177-8 правительство внесло в палату 1 ноября.

"С учетом того, что совершенствование административного законодательства и процесса путем расширения и перехода к цифровому формату будет содействовать как ускорению административного процесса, так и уменьшению издержек по делам об административных правонарушениях, комитет поддерживает концепцию законопроекта", - говорится в заключении комитета.

Электронные документы можно будет отправлять через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо информационную систему, определенную Верховным судом России, Судебным департаментом при Верховном суде, и в таком случае они могут быть подписаны простой электронной подписью. Если документы отправляются в суд посредством систем электронного документооборота участников производства по делу об административном правонарушении, то они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также в КоАП вносится статья о правилах участия в рассмотрении административного дела в режиме веб-конференции. Оговаривается, что такая возможность используется при наличии у участников дела технической возможности. Установление личности участника дела, рассматриваемого через веб-конференцию, проводится с помощью Единой системы идентификации и аутентификации или Единой биометрической системы.

Нельзя использовать удаленное участие в рассмотрении дела, если вынесено решение о его закрытом рассмотрении.

Авторы проекта считают, что принятие этого закона позволит сократить бюджетные расходы на хранение, обработку и пересылку процессуальных документов в бумажном виде. Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие закона не приведет к дополнительным расходам бюджета. Основные источники - средства министерства цифрового развития и Судебного департамента при ВС РФ в рамках программы "Цифровая экономика".

Госдума может рассмотреть его в первом чтении 12 декабря.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.