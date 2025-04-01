Кремль назвал сложными вопросы украинского урегулирования, обсуждаемые с США

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали сложными вопросы украинского урегулирования, которые обсуждают РФ и США, и заявили, что Москва продолжает контакты с Вашингтоном.

"Субстанции, которые мы обсуждаем, связанные с украинским урегулированием, очень сложные, они требуют многих дополнительных усилий", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы Белого дома Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если Владимир Путин будет затягивать мирный процесс на Украине.

"Мы продолжаем наши контакты с американской стороной", - добавил представитель Кремля.