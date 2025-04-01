Трамп уверен, что Россия выполнит свою часть сделки по Украине

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в готовность президента РФ Владимира Путина достичь соглашения по Украине.

"Я думаю, он (Путин - ИФ) собирается выполнить свою часть сделки", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Я хочу увидеть, как он заключит сделку, чтобы мы остановили гибель российских солдат, украинских солдат и других людей", - отметил президент США.

По его словам, он не хочет вводить дополнительные пошлины на российскую нефть.

"Но я думаю, вы знаете, я бы так и поступил, если бы думал, что он не сделает свою работу", - заявил Трамп.

Кроме того, говоря о сути конфликта на Украине, Трамп обратил внимание, что попытки Киева присоединиться к НАТО являются "вероятно, причиной начала войны, на самом деле".

Он сообщил, что слышал от журналистов, что теперь власти Украины называют условием заключения сделки по полезным ископаемым - вступление страны в НАТО.

"Это никогда не обсуждалось", - сказал президент США.

По его словам, украинцам еще "задолго до Путина" говорили, что они "не войдут в НАТО".