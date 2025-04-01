Кольская АЭС досрочно завершила ремонт энергоблока №1

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Кольская АЭС (КАЭС, Мурманская область) досрочно завершила планово-предупредительный ремонт энергоблока №1, сообщила пресс-служба станции.

Работы продлились 41 сутки вместо 45. Сокращение времени на ремонт стало возможным за счет методики, разработанной специалистами КАЭС совместно с АО ОКБ "Гидропресс".

Кроме ремонта демпфера, расположенного в днище шахты реактора и используемого для гашения динамических нагрузок, специалисты выполнили работы на тепломеханическом и электротехническом оборудовании. Заменены автоматические выключатели комплектного распределительного устройства.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока станции, которые несут нагрузку 1342 МВт.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.

В 2024 году КАЭС выработала 11,386 млрд кВт.ч электроэнергии, на 5,4% больше, чем в 2023 году.