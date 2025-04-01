Курская АЭС остановила энергоблок №3 на 75 суток для ремонта и модернизации

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Курская АЭС отключила энергоблок №3 на плановый ремонт с элементами модернизации, сообщает управление коммуникациями атомной станции.

"1 апреля 2025 года энергоблок №3 Курской АЭС выведен в текущий планово-предупредительный ремонт с проведением работ по управлению ресурсными характеристиками. Ремонт энергоблока предусмотрен годовым графиком концерна "Росэнергоатом" и рассчитан на 75 суток. Отключения оборудования энергоблока №3 произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации", - говорится в сообщении.

При этом, отмечается в пресс-релизе, сроки ремонта могут быть скорректированы в сторону уменьшения.

"Мы намерены оптимизировать сроки выполнения текущего ремонта с безусловным соблюдением требований безопасности. Для этого будут задействованы инструменты производственной системы "Росатома", - приводятся в сообщении слова заместителя главного инженера по ремонту Курской АЭС Сергея Зыскина.

На энергоблоке намечено выполнить регламентный объем ремонтных работ, а также мероприятия по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования. Предусмотрено произвести необходимые работы по 12,5 тыс. технических позиций, что обеспечит стабильное рабочее состояние оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.

Так, в реакторном отделении намечен ремонт оборудования контура многократной принудительной циркуляции, системы аварийного охлаждения реактора, системы продувки и расхолаживания.

В турбинном отделении будут проведены ремонты турбин и генераторов №5 и №6, ремонт подогревателей низкого давления, а также насосов, электродвигателей и другого оборудования. Объемы работ по основному электротехническому оборудованию включают ремонт трансформаторов, кабелей, комплектно-распределительных устройств.

Запланирована также модернизация графитовой кладки с целью обеспечения ее эксплуатационных параметров, в том числе замена технологических каналов и рабочих каналов системы управления и защиты, а также другие работы.

В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №4. Энергоблоки №1 и №2 - в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Курская АЭС по мощности входит в число крупнейших атомных станций страны. Доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) составляет более 50%. На станции - четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей установленной мощностью 2 ГВт (за вычетом 1-го и 2-го блоков, находящихся в режиме без генерации).