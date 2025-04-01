Россия передала США данные о нарушениях Киевом моратория на удары по энергообъектам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Россия передала США, а также в ООН и ОБСЕ информацию о том, как Украина нарушает мораторий на удары по энергообъектам, сообщил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

"Перечень нарушений, которые привел Андрей Белоусов на совещании Совета безопасности, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу. Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, и мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если можно назвать ее властью", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россия на 100% соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины.

"Российская армия соблюдает мораторий, который президент приказал строго соблюдать еще в ходе телефонного разговора с (президентом США Дональдом) Трампом 18 марта", - отметил Лавров

По его словам, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в тот момент семь беспилотников летели атаковать цели на Украине, и они были уничтожены российскими средствами ПВО и самолетом, который дежурил в то время в небе. "И с тех пор мы этой договоренности с президентом Трампом придерживаемся на сто процентов", - подчеркнул Лавров.