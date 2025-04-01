Лавров и Белоусов доложили Путину о несоблюдении Киевом моратория на удары по энергообъектам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что вместе с министром обороны Андреем Белоусовым проинформировал президента Владимира Путина о несоблюдении Киевом моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

"В самом начале сегодняшнего заседания Совета безопасности президент, перед тем как перейти к основному вопросу о борьбе с террористическими угрозами, попросил министра обороны Андрея Белоусова и меня рассказать о том, как у нас развиваются отношения с американцами по украинскому досье", - сказал глава МИД журналистам.

"Андрей Рэмович Белоусов рассказал как раз о том, как соблюдается мораторий, согласованный по предложению президента Трампа еще 18 марта в ходе телефонного разговора наших президентов - России и США", - отметил Лавров.

"Белоусов рассказал, что мораторий не соблюдается, энергетические объекты Российской Федерации подвергаются атакам все это время, может быть, с перерывом на один-два дня, и перечислил все объекты, которые были целями украинских беспилотников, за прошедший период, включая вчерашнюю ночь. И я продолжил в том же русле", - сказал Лавров.