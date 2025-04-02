Генпрокурор РФ сообщил о почти трехкратном росте терактов в 2024 г. в условиях СВО

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о зафиксированном в минувшем году росте террористических преступлений, в том числе терактов, преимущественно они совершались с использованием БПЛА или артиллерии.

"В условиях проведения специальной военной операции количество преступлений террористической направленности увеличилось более чем в полтора раза, включая почти трехкратный рост терактов", - сказал Краснов в среду, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Преимущественно теракты совершались посредством атак беспилотников и артиллерийских обстрелов, отметил он.



