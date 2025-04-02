С начала СВО в России осуждены 579 украинских военных

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российские суды с начала СВО вынесли приговоры 579 украинским военнослужащим, в том числе 98 командирам, сообщил в Совете Федерации генпрокурор Игорь Краснов.

"С начала СВО за военные преступления осуждены 579 военнослужащих и лиц, входивших в иные вооруженные и террористические формирования Украины. В их числе 98 командиров подразделений, 189 членов националистических батальонов", - сказал он.

По его словам, в связи с использованием запрещенных средств и методов ведения войны было возбуждено свыше 6 тысяч уголовных дел, расследование осуществляется в отношении 1 200 человек.

"Среди них есть как действующие, так и бывшие представители высшего политического и военного руководства Украины. Отдельное внимание уделяем выполнению поставленной президентом России задачи по привлечению к уголовной ответственности за терроризм представителей украинских вооруженных формирований и наемников, совершивших преступления на территории Курской области", - сказал Краснов.