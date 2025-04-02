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СовФед одобрил запрет размещать рекламу на заблокированных сайтах

СовФед одобрил запрет размещать рекламу на заблокированных сайтах
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон № 652920-8 о запрете на размещение рекламы на ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Закон запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Аналогичный запрет уже действует в отношении рекламы на ресурсах иноагентов.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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