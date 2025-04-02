Что произошло за день: среда, 2 апреля

Создание службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев на базе МВД РФ, крушение бомбардировщика в Иркутской области, заявление ЦБ о будущем заседании по ставке

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал указ о создании на базе МВД РФ Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Ее руководителем и первым замглавы МВД РФ назначен Андрей Кикоть, ранее он был заместителем генпрокурора РФ по Южному федеральному округу.

- В Иркутской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3, сообщили в Минобороны РФ. Четыре члена экипажа катапультировались, один летчик при приземлении погиб. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.

- Совет Федерации одобрил закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах организаций, нежелательных на территории России.

- За 2024 год в доход государства обращено имущество коррупционеров на сумму более 500 млрд рублей, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

- ЦБ не исключает повышения ставки 25 апреля в случае несоответствия трендов дезинфляции прогнозам, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

- Безработица в РФ в феврале осталась на уровне в 2,4%. Ранее в январе показатель повысился впервые с декабря 2023 года.

- Умер актер Вэл Килмер. Ему было 65 лет, причиной смерти стала пневмония.

- Дарья Касаткина выиграла в первом матче после перехода под флаг Австралии. Она победила американку Лорен Дэвис в матче второго круга теннисного турнира в Чарльстоне (США).

- Игорь Шалимов стал новым главным тренером футбольного клуба "Факел". Он сменил Дмитрия Пятибратова, который ушел в отставку 30 марта после крупного (0:5) поражения от "Краснодара".