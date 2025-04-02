Поиск

Что произошло за день: среда, 2 апреля

Создание службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев на базе МВД РФ, крушение бомбардировщика в Иркутской области, заявление ЦБ о будущем заседании по ставке

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал указ о создании на базе МВД РФ Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Ее руководителем и первым замглавы МВД РФ назначен Андрей Кикоть, ранее он был заместителем генпрокурора РФ по Южному федеральному округу.

- В Иркутской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3, сообщили в Минобороны РФ. Четыре члена экипажа катапультировались, один летчик при приземлении погиб. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.

- Совет Федерации одобрил закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах организаций, нежелательных на территории России.

- За 2024 год в доход государства обращено имущество коррупционеров на сумму более 500 млрд рублей, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

- ЦБ не исключает повышения ставки 25 апреля в случае несоответствия трендов дезинфляции прогнозам, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

- Безработица в РФ в феврале осталась на уровне в 2,4%. Ранее в январе показатель повысился впервые с декабря 2023 года.

- Умер актер Вэл Килмер. Ему было 65 лет, причиной смерти стала пневмония.

- Дарья Касаткина выиграла в первом матче после перехода под флаг Австралии. Она победила американку Лорен Дэвис в матче второго круга теннисного турнира в Чарльстоне (США).

- Игорь Шалимов стал новым главным тренером футбольного клуба "Факел". Он сменил Дмитрия Пятибратова, который ушел в отставку 30 марта после крупного (0:5) поражения от "Краснодара".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился почти в 3 раза, до 1,3%

Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился почти в 3 раза, до 1,3%

Безработица в РФ в феврале осталась на достигнутом в январе уровне в 2,4%

РКН рекомендует отказаться от обходящего блокировки расширения сервиса Cloudflare

В Абхазии откроют отделения Промсвязьбанка для пенсионеров

Мишустин анонсировал выделение еще 16 млрд рублей потерявшим жилье курянам

Мишустин анонсировал выделение еще 16 млрд рублей потерявшим жилье курянам

Банки смогут ждать не более полугода при разбирательствах по кредитам из-за мошенников

Банки смогут ждать не более полугода при разбирательствах по кредитам из-за мошенников

Внедрение цифрового рубля может быть перенесено на середину 2026 года

В марте ипотечный портфель российских банков рос на уровне февраля

Ледники Шпицбергена тают столь же быстро, как во времена мамонтов

Ледники Шпицбергена тают столь же быстро, как во времена мамонтов
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6119 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });