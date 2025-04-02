Поиск

Путин поручил рассмотреть вопрос о лимите на количество банковских карт

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ в срок до 1 мая рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия банковских карт, выдаваемых клиентам, в том числе иностранным гражданам.

Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта.

О том, что Банк России обсуждает возможность ограничения количества банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством, на этом совещании заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что дополнительно предлагается сделать для того, чтобы это дропперство, так называемое, посредничество не развивалось. Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которое можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что такие меры уже применяются в Казахстане.

"Помните, как в свое время на один адрес регистрировали сразу много фирм-однодневок? И по сути дела, это облегчает дропперство. То есть человеку выписываются сотни, тысячи карточек, через которые разово выводится. Одна карточка попала, сейчас ее быстро видят, одну карточку, по которой мошеннические операции производятся, и идет вторая", - отметила тогда председатель ЦБ.

Она подчеркнула, что сейчас карты дропперов становятся одноразовым инструментом. Позитивным моментом является также то, что такие карты подорожали на "черном" рынке (с 10-15 тыс. рублей примерно до 70 тыс. рублей).

"Нормальному человеку не нужно 100 карт разных банков. Поэтому можно установить лимит, допустим, в одном банке - до 5, а в нескольких - до 20. Это уменьшит масштабы. На наш взгляд, это никак не ограничит права добросовестных людей, то есть все их потребности будут учтены", - заявила Набиуллина.

Владимир Путин Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В марте ипотечный портфель российских банков рос на уровне февраля

Ледники Шпицбергена тают столь же быстро, как во времена мамонтов

Ледники Шпицбергена тают столь же быстро, как во времена мамонтов

СовФед одобрил запрет размещать рекламу на заблокированных сайтах

СовФед одобрил запрет размещать рекламу на заблокированных сайтах

Минцифры РФ опровергло информацию о повышении ставок по ИТ-ипотеке

Законопроект о судах над релокантами за призывы к терроризму принят в I чтении

Кремль подтвердил возможность визита Кирилла Дмитриева в США

Памфилова уверена, что бумажное голосование останется еще надолго

Памфилова уверена, что бумажное голосование останется еще надолго

Судебные приставы выдворили из РФ почти 90 тыс. нелегальных мигрантов в 2024 г.

Путин назначил главу Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

В РФ создадут Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

В РФ создадут Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6119 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });