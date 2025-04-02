Путин поручил рассмотреть вопрос о лимите на количество банковских карт

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ в срок до 1 мая рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия банковских карт, выдаваемых клиентам, в том числе иностранным гражданам.

Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта.

О том, что Банк России обсуждает возможность ограничения количества банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством, на этом совещании заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что дополнительно предлагается сделать для того, чтобы это дропперство, так называемое, посредничество не развивалось. Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которое можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что такие меры уже применяются в Казахстане.

"Помните, как в свое время на один адрес регистрировали сразу много фирм-однодневок? И по сути дела, это облегчает дропперство. То есть человеку выписываются сотни, тысячи карточек, через которые разово выводится. Одна карточка попала, сейчас ее быстро видят, одну карточку, по которой мошеннические операции производятся, и идет вторая", - отметила тогда председатель ЦБ.

Она подчеркнула, что сейчас карты дропперов становятся одноразовым инструментом. Позитивным моментом является также то, что такие карты подорожали на "черном" рынке (с 10-15 тыс. рублей примерно до 70 тыс. рублей).

"Нормальному человеку не нужно 100 карт разных банков. Поэтому можно установить лимит, допустим, в одном банке - до 5, а в нескольких - до 20. Это уменьшит масштабы. На наш взгляд, это никак не ограничит права добросовестных людей, то есть все их потребности будут учтены", - заявила Набиуллина.