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ЦБ обсуждает лимит банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает возможность ограничить количество банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Что дополнительно предлагается сделать для того, чтобы это дропперство, так называемое, посредничество не развивалось. Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которое можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что такие меры уже применяются в Казахстане.

"Помните, как в свое время на один адрес регистрировали сразу много фирм-однодневок? И по сути дела, это облегчает дропперство. То есть человеку выписывается сотни, тысячи карточек, через которые разово выводится. Одна карточка попала, сейчас ее быстро видят, одну карточку, по которой мошеннические операции производятся, и идет вторая", - отметила председатель ЦБ.

Она подчеркнула, что сейчас карты дропперов становятся одноразовым инструментом. Позитивным моментом является также то, что такие карты подорожали на "черном" рынке (с 10-15 тыс. рублей примерно до 70 тыс. рублей).

"Нормальному человеку не нужно 100 карт разных банков. Поэтому можно установить лимит, допустим, в одном банке – до 5, а в нескольких – до 20. Это уменьшит масштабы. На наш взгляд, это никак не ограничит права добросовестных людей, то есть все их потребности будут учтены", - заявила Набиуллина.

ЦБ также поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов. "Но беда заключается в том, что среди так называемых дропов много подростков, совсем молодых людей, которые даже не отдают себе отчет, во что их втягивают мошенники", - отметила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что родители подростков в возрасте до 18 лет должны давать согласие на открытие счета и на получение карты ребенком, у них должна быть возможность получать выписки по операциям ребенка.

"Уголовную ответственность надо вводить, потому что люди часто не понимают, что они сообщники преступников. Надо разъяснять, потому что там действительно много подростков. Может быть, первое – это предупреждение, но второй случай – должна быть уголовная ответственность, потому что это, правда, помощь в выводе денег", - заявила Набиуллина.

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