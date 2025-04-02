В I чтении принят проект об увеличении сроков геологоразведки для двух районов ХМАО

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект, который предлагает для Березовского и Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) увеличить с 5 до 7 лет срок предоставления участков недр в пользование для геологического изучения.

Документ (№774559-8) был внесен в парламент в ноябре 2024 года. Среди авторов - первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, председатель комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин. Поправки предлагается внести в закон "О недрах".

В начале 2024 года Госдума приняла закон, который включил эти два района в Арктическую зону.

"Данные территории ХМАО - Югры отнесены к районам Крайнего Севера и характеризуются сложными природными условиями. Климат резко континентальный с продолжительным холодным зимним периодом с октября по апрель включительно и высоким снежным покровом, что способствует глубинному промерзанию грунтов. При этом на территории данных муниципальных районов отмечается высокий потенциал для изучения и освоения полезных ископаемых, в том числе углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, в том числе имеющих стратегическое значение для воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ, особенно в текущих экономических условиях", - отмечают авторы в пояснительной записке.

По мнению авторов, проведение геологического изучения недр на указанных территориях затруднено и не позволяет его завершить в пятилетний срок.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Как сообщалось ранее, с инициативой об увеличении сроков геологоразведки для Березовского и Белоярского районов в парламент обращалась дума ХМАО. Авторы инициативы напоминали, что на территориях этих районов необходимо закладывать дополнительные расходы на транспортировку грузов и персонала, разработку и применение технологических решений. При этом, как говорилось в материалах, текущие извлекаемые запасы нефти Березовского и Белоярского муниципальных районов составляют 166 млн тонн, газа - 49,7 млрд куб. м, начальные суммарные ресурсы нефти - 1,471 млрд тонн, газа - 563 млрд куб. м.

Березовский район расположен в северо-западной части ХМАО, в основном в пределах Западно-Сибирской равнины. Численность населения составляет 22,25 тыс. человек, площадь - 88 тыс. квадратных километров. Березовский район называют родиной тюменской нефти, именно с него начиналось освоение недр Западной Сибири. В сентябре 1953 года на окраине села Березово было открыто первое газовое месторождение Западной Сибири. В этом районе, в частности, расположены добычные лицензии "Газпрома".

Белоярский район граничит с Березовским, его площадь составляет 41,68 тыс. квадратных километров, является важным для "Сургутнефтегаза". Также на территории района осуществляет добычу "ЛУКОЙЛ".