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Принят закон, увеличивающий сроки геологоразведки для двух районов в ХМАО

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении с 5 до 7 лет срока предоставления участков недр в пользование для геологического изучения в Березовском и Белоярском районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО).

Законопроект № 774559-8 в палату в ноябре 2024 года внесла группа парламентариев, среди которых первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, председатель комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылин. Поправки вносятся в закон "О недрах".

В начале 2024 года Госдума приняла закон, который включил эти два района в Арктическую зону.

"Данные территории ХМАО - Югры отнесены к районам Крайнего Севера и характеризуются сложными природными условиями. Климат резко континентальный с продолжительным холодным зимним периодом с октября по апрель включительно и высоким снежным покровом, что способствует глубинному промерзанию грунтов. При этом на территории данных муниципальных районов отмечается высокий потенциал для изучения и освоения полезных ископаемых, в том числе углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, в том числе имеющих стратегическое значение для воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ, особенно в текущих экономических условиях", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению его авторов, проведение геологического изучения недр на указанных территориях затруднено и не позволяет его завершить в пятилетний срок.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Увеличить сроки геологоразведки для Березовского и Белоярского районов Госдуму ранее просила дума ХМАО. Авторы инициативы напоминали, что на территориях этих районов необходимо закладывать дополнительные расходы на транспортировку грузов и персонала, разработку и применение технологических решений. При этом, как говорилось в материалах, текущие извлекаемые запасы нефти Березовского и Белоярского муниципальных районов составляют 166 млн тонн, газа - 49,7 млрд куб. м, начальные суммарные ресурсы нефти - 1,471 млрд тонн, газа - 563 млрд куб. м.

Березовский район расположен в северо-западной части ХМАО, в основном в пределах Западно-Сибирской равнины. Численность населения составляет 22,25 тысячи человек, площадь - 88 тысяч квадратных километров. Березовский район называют родиной тюменской нефти, именно с него начиналось освоение недр Западной Сибири. В сентябре 1953 года на окраине села Березово было открыто первое газовое месторождение Западной Сибири. В этом районе, в частности, расположены добычные лицензии "Газпрома".

Белоярский район граничит с Березовским, его площадь составляет 41,68 тысячи квадратных километров, он является важным для "Сургутнефтегаза". Также на территории района осуществляет добычу "ЛУКОЙЛ".

Госдума ХМАО Сургутнефтегаз ЛУКОЙЛ Белоярский район Березовский район Дмитрий Кобылин
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