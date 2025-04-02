РФ в 2024 г. нарастила экспорт сурими в Японию на 45%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году поставила в Японию 18,04 тыс. тонн сурими, что на 45% больше, чем в 2023 году (12,4 тыс. тонн), сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Сославшись на данные Минфина Японии, которые приводит Seafoodnews, в ассоциации сообщили, что в 2024 году Япония в целом импортировала 212,06 тыс. тонн сурими, что на 2% меньше, чем в предыдущем году. Это один из самых низких показателей за 35 лет. Снижение объясняется сокращением поставок из США и Индии.

США, основной производитель сурими из минтая в мире, сократили в 2024 году его производство в связи со снижением рентабельности по сравнению с филе. Одновременно РФ последовательно укрепляет позиции на рынке этого продукта, отметили в ассоциации.

"Стартовав с нуля, российские рыбопромышленники с 2021 года обеспечивают ежегодный рост выпуска сурими и превысили отметку в 70 тыс. тонн в 2024 году. Один из ключевых производителей - РРПК (участник АСРФ), первая в стране компания, организовавшая выпуск сурими. Этот продукт производится компанией непосредственно на борту промыслового судна", - заявили в ассоциации.

Общий объем экспорта сурими из РФ только за 11 месяцев 2024 года превысил показатель по результатам всего 2023 года более чем на 20% (45,7 тыс. тонн против 37,3 тыс. тонн). При этом стоимость этого объема была на 1,5% ниже, что объясняется неблагоприятной конъюнктурой на внешнем рынке.

К 2028 году производство сурими в РФ может превысить 160 тыс. тонн, отметили в ассоциации.