Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея, один из ключевых для России рыбных рынков, в последнее время сокращает импорт сельди и минтая, сообщила Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) на основе анализа данных Union Forsea Corp.

В первом квартале 2025 года объем поставок замороженной сельди в Корею по итогам первого квартала снизился на 41% в годовом измерении, с 8,2 тысячи тонн до 4,9 тысячи тонн. Снижение не компенсировал даже заметный рост поставок в марте - более чем в два раза по сравнению с мартом 2024 года.

Практически вся мороженая сельдь, поступающая на рынок Южной Кореи, российская. В первом квартале это было 4,8 тысячи тонн. Еще 48 тонн поставила Норвегия и 5 тонн - Мьянма. Средняя цена импорта сельди в эту страну в марте снизилась на 4% в годовом исчислении. Совокупная стоимость импорта мороженой сельди за первый квартал 2025 года была на 43% меньше, чем годом ранее.

В ассоциации также сообщили, что в первом квартале поставки в Южную Корею замороженного минтая сократились до 44,6 тысячи тонн с 45,8 тысячи тонн годом ранее. "Снижение составило 7% за квартал, что продолжило сокращение корейского минтаевого импорта, которое по итогам 2024 года составило 13%", - заявили в ассоциации, отметив, что почти 100% корейского импорта замороженного минтая обеспечивает Россия (доля по итогам первого квартала составила 99,65%). Это основная статья российских рыбных поставок в Корею, уточнили в ассоциации.

По данным Росрыболовства, представленным на годовой коллегии, в 2024 году Россия экспортировала 1,9 млн тонн рыбы и рыбной продукции против 2,5 млн тонн в 2023 году.