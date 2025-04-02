На дорожное строительство в РФ выделят 9 трлн рублей в ближайшие шесть лет

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - На реализацию планов по дорожному строительству в России выделят свыше 9 трлн рублей в ближайшие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду.

"Продолжаем развивать дорожную сеть для повышения связанности регионов", - сказал Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что правительством утвержден план дорожного строительства до 2030 года. Из федерального бюджета на эти цели предполагается направить свыше 9 трлн рублей в ближайшие шесть лет.

Планируется построить и реконструировать свыше 3,5 тыс. км дорог, а также завершить строительство не менее 50 обходов населенных пунктов.

Продолжится обустройство трасс и магистралей освещенными мостами, пешеходными переходами, тротуарами, путепроводами.



