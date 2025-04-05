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Премьер РФ утвердил план реконструкции и строительства свыше 3,7 тыс. км дорог к 2030 г.

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план дорожной деятельности до 2030 года, согласно которому планируется построить и реконструировать более 3,7 тысячи км автомобильных магистралей, сообщило правительство РФ в субботу.

"До 2030 года в России предполагается построить и реконструировать более 3,7 тыс. км автомобильных магистралей. Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности, который своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Документ станет одним из основных инструментов реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

В частности, "за 2025-2030 годы в стране планируется построить и реконструировать свыше 1,9 тыс. км федеральных и 1,7 тыс. км региональных дорог, в том числе порядка 900 км дорог на сельских территориях". "На территории новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - запланировано восстановить автомобильные дороги общей протяженностью свыше 1,5 тыс. км", - сообщает правительство.

Согласно сообщению, "в рамках поручения президента к концу 2030 года будет завершено строительство 50 обходов населенных пунктов на автодорогах федерального и регионального значения".

Правительство привело список крупных проектов, заявленных в плане строительства и реконструкции автомобильных дорог: "М-2 "Крым", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия", М-10 "Россия", Р-21 "Кола", Р-22 "Каспий", Р-217 "Кавказ", М-4 "Дон", Р-255 "Сибирь", Р-258 "Байкал", Р-280 "Новороссия", Р-504 "Колыма", А-121 "Сортавала", А-181 "Скандинавия", А-370 "Уссури".

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Как отмечается, объем финансирования предусмотренных мероприятий составит 9,2 трлн рублей.

"Министерству транспорта необходимо строго следить за расходованием средств, за ходом работ и сроками их выполнения. Ведь от этого напрямую зависит точность логистики, комфорт передвижения граждан. И самое главное - это влияет на безопасность пешеходов и водителей, на их жизнь и здоровье", - приводит правительство слова Мишустина на заседании в минувшую среду.

По данным кабмина, в результате реализации плана доля находящихся в нормативном состоянии автомобильных магистралей федерального значения, дорог опорной сети и дорог крупнейших городских агломераций должна увеличиться до 85%, дорог регионального или межмуниципального значения - до 60%.

"Утверждение плана дорожной деятельности - очень важный этап. Он определяет, как мы будем работать и развивать дорожный каркас нашей страны в ближайшие годы. Отмечу, что мы впервые применили планирование на шесть лет", - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Это позволит синхронизировать все задачи, которые стоят перед нами в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" до 2030 года с прогнозом до 2036 года, всё увязать в единый механизм. Дорожный план необходим для широкого понимания всей ситуации и комплексной работы. Людям не важно, на чьем балансе находится дорога - федеральная она, региональная или муниципальная, а важно быстро и безопасно доехать по хорошим дорогам, не задумываясь, кому они принадлежат", - отметил Хуснуллин.

Правительство РФ Михаил Мишустин Марат Хуснуллин
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