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Электроснабжение восстановлено в Иркутской области после крушения Ту-22М3

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Подача электричества, нарушенная из-за крушения самолета Ту-22М3, возобновлена в деревне Буреть Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале в четверг.

"Буквально несколько минут назад в деревне Буреть восстановили подачу электричества. Больше чем на час раньше запланированного. Понятно, что всем предстоит еще много работы. Но главное - коммунальные ресурсы сейчас доступны тем населенным пунктам, которые были обесточены", - написал Кобзев.

Как сообщалось, 2 апреля в Усольском районе Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж из четырех человек катапультировался. В результате приземления, согласно докладу командира экипажа, один летчик погиб.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Самолет упал в безлюдной местности, но при падении повредил ЛЭП, из-за чего в некоторых населенных пунктах региона пропало электричество.

3 апреля электроснабжение восстановили в двух из трех населенных пунктов, оставшихся без света, - в поселках Средний и Новомальтинск, работы продолжались в Бурети.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire). Входит в состав дальней авиации ВКС России.


Иркутская область Ту-22М3
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