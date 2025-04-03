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Свет вернули большинству абонентов в Иркутской области после крушения Ту-22М3

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Электроснабжение восстановлено в двух из трех населенных пунктов в Иркутской области, оставшихся без света из-за крушения самолета Ту-22М3, сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

"В поселках Средний и Новомальтинск энергоснабжение уже удалось восстановить. Сейчас без света - только деревня Буреть. В ней 203 дома, живут 670 человек. Ориентировочное время восстановления по словам энергетиков - 14:00 (09:00 мск)", - написал Кобзев.

По его словам, жалоб от населения не поступало.

Как сообщалось, 2 апреля в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Самолет упал в безлюдной местности, но при падении повредил ЛЭП, из-за чего в некоторых населенных пунктах региона пропало электроснабжение.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire). Входит в состав дальней авиации ВКС России.

Игорь Кобзев Ту-22М3 Иркутская область
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