ФСБ задержала россиянку из Херсонской области по подозрению в финансировании ВСУ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ России задержала гражданку России в Херсонской области по подозрению в финансировании украинских вооруженных сил.

"ФСБ Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданки России, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - сообщает в четверг ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанная, фамилия которой не сообщается, "осуществила перевод личных денежных средств для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов".

Следственным подразделением УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена), обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу, отмечает ЦОС ФСБ.