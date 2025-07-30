Жителя Кузбасса осудили на 14 лет за госизмену в интересах ВСУ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд признал виновным в госизмене жителя Новокузнецка, передает корреспондент "Интерфакса" в среду.

"Суд постановил признать Назарова Ивана Ивановича виновным (...) и приговорить его к наказанию в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал судья Константин Акатьев.

Мужчина обвинялся по ст. 275 (государственная измена) и по п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).

По данным следствия, 29-летний новокузнечанин в 2023 году в соцсетях организовал сбор денежных средств для перевода их в фонд, оказывающий финансовую помощь украинским военным.

Противоправная деятельность была установлена, пресечена и расследована сотрудниками УФСБ России по Кузбассу.