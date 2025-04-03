Кабмин утвердил решение о воссоздании высшего военного училища РХБЗ в Саратове

Заведению будет присвоено имя погибшего начальника войск РХБЗ Кириллова

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) откроют в Саратове, оно будет носить имя генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"В Саратове будет открыто высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации, генерал-лейтенанта И.А. Кириллова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства в четверг.

Решение было принято по указанию президента РФ Владимира Путина, сказано в сообщении. В нем отмечается, что новое военное учебное заведение станет историческим преемником Саратовского высшего военного инженерного училища химзащиты, которое существовало с 1932 по 2009 годы и впоследствии было расформировано.

"Главная цель создания учебного заведения - наращивание выпуска высококвалифицированных военных специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты с учетом опыта специальной военной операции. Кроме того, сотрудники училища будут заниматься научно-исследовательской деятельностью в интересах обороны", - сообщили в правительстве.

В новом военном вузе будут учиться 600 курсантов. После 5 лет учебы выпускникам будет присваиваться воинское звание лейтенанта и квалификация "инженер" с выдачей диплома государственного образца.

"Училищу присвоено имя начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, который погиб в результате террористического акта в Москве 17 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.