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Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли в результате взрыва в Москве

Мощность взрывного устройства оценивается приблизительно в 200 гр в тротиловом эквиваленте

Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли в результате взрыва в Москве
Последствия взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва самодельной бомбы в Москве, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", - сказала Петренко.

По ее словам, на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, мощность взрывного устройства оценивается приблизительно в 200 гр в тротиловом эквиваленте.

По предварительным данным, взрывчатка была заложена в электросамокат, припаркованный у подъезда неизвестными минувшей ночью, и приведена в действие дистанционно.

Взрыв произошел около 6 утра, когда генерал Кириллов вместе с водителем выходили из подъезда.

Ранее о том, что после взрыва на Рязанском проспекте в Москве во вторник утром, в результате которого погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщали в главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве не уточнили квалификацию преступления и личные данные погибших.

"На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Юго-Восточного административного округа Борис Григорьев", - сообщили в столичной прокуратуре.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что "в результате подрыва взрывного устройства погибли военнослужащие".

Москва СКР Игорь Кириллов РХБЗ Минобороны РФ
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