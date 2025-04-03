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МВД предупредило о тюремном сроке за передачу аккаунта WhatsApp "в аренду"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России напоминает об уголовной ответственности по статье "мошенничество" за передачу личного аккаунта WhatsApp "в аренду" третьим лицам.

"Аренда WhatsApp: лёгкие деньги или преступление? Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ "мошенничество"", - говорится в сообщении главка, распространенном в четверг.

В нем отмечается, что за передачей аккаунта "третьим лицам" последует его использование "колл-центрами для совершения мошеннических действий", за что предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

Самый молодой установленный сотрудниками правоохранительных органов участник данной схемы - 10-летний мальчик, предоставивший свой аккаунт колл-центру за 1,5 тыс. рублей, проинформировали в главке.

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