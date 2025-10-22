Приостановлено оказание услуг связи 160 тысячам абонентов из-за передачи аккаунтов в аренду

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В МВД России заявили о приостановке оказания услуг связи 160 тыс. абонентских номеров, владельцы которых сдавали аккаунты в аренду третьим лицам.

"Сотрудниками МВД России организованы мероприятия по временному приостановлению оказания услуг связи владельцам сдаваемых в аренду аккаунтов. На сегодняшний день соответствующие меры приняты в отношении более чем 160 тысяч абонентских номеров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам.

Представитель МВД напомнила, что с 1 сентября вступили в силу изменения в УК РФ и КоАП РФ, устанавливающие административную и уголовную ответственность за сдачу аккаунтов в аренду и организацию такой деятельности.