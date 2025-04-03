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Более 80 тыс. участников СВО и их семей обратились за психологической помощью с июня 2023 года

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Более 80 тыс. участников специальной военной операции и членов их семей обратились за психологической и психотерапевтической помощью в медицинские организации с июня 2023 года по февраль 2025 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Очень чувствительный вопрос - психолого- и психотерапевтическая помощь участникам специальной военной операции и их семьям. (...) Сейчас в России работает 1625 консультационных кабинетов, 494 кабинета психологической помощи, 605 - психотерапевтической. За полтора года помощь получили более 81 тыс. человек, включая в том числе членов семей", - сказал Мурашко на круглом столе в национальном центре "Россия", посвященном подведению итогов двухлетней работы фонда "Защитники Отечества".

Согласно данным представленной министром презентации, с июня 2023 года по февраль 2025 года в медицинские организации по профилям "психиатрия" и "психиатрия-наркология" обратилось 81 256 человек, в том числе 38 050 ветеранов боевых действий, 22 237 членов семей (в том числе 1585 детей), а также 20 879 - "иные категории граждан".

По словам Мурашко, для наиболее тяжелых пациентов был создан реабилитационный центр на базе института им. Сербского, который обладает на сегодняшний день самыми высокими технологиями для этих категорий пациентов.

Мурашко сообщил, что в декабре 2022 года были разработаны клинические рекомендации по организации помощи, в частности, применяемые при скрининге посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и рекомендованы к использованию во всех регионах. "В 2024 году создан аппаратно-программный комплекс, позволяющий быстро пройти тестирование. Эта система позволяет выявлять расстройства на ранней стадии", - сказал министр.

Михаил Мурашко
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