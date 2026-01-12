Участников СВО при диспансеризации будет обследовать медицинский психолог

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В новой программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам усовершенствован порядок медобслуживания для участников специальной военной операции, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи утвердило правительство.

"Усовершенствован и порядок организации медицинского обслуживания для наших защитников, для участников специальной военной операции", - сказал Мишустин.

Так, отметил он, в первый этап диспансеризации включен в обязательном порядке медицинский психолог, предусмотрено преимущественное право на пребывание в одно- и двухместных палатах, а также взаимодействие региональных и федеральных медицинских учреждений для оказания помощи участникам СВО.