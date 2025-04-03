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Лавров встретится с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг проведет встречи с министрами иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Буквально в эти минуты готовится и (в ближайшее время - ИФ) в Москве начнется первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомства Мали, Буркина-Фасо и Нигера в новом формате Россия - Альянс государств Сахеля", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, на повестке дня встречи - вопросы развития многоплановых отношений России с объединением, включая углубление политического диалога и наращивание секторального взаимодействия.

"Мы подтверждаем наше стремление эффективно содействовать альянсу в выстраивании независимого политического курса, формировании новой архитектуры региональной безопасности с опорой на собственные силы и на основе принципа "африканским проблемам - африканские решения", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова сообщила, что состоится как объединенная встреча в новом формате, так и двусторонние переговоры Лаврова с главами МИД африканских стран.

МИД РФ Сергей Лавров Буркина-Фасо Мали Нигер
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