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Лавров заявил о готовности РФ содействовать формированию объединенных войск Нигера, Мали и Буркина-Фасо

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Москва будет содействовать формированию объединенных вооруженных сил Альянса государств Сахеля (АГС), в который входят Нигер, Мали и Буркина-Фасо, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министрами иностранных дел "Сахельской тройки".

"Создаются объединенные силы конфедерации, и Россия сегодня подтвердила, что будет готова в дополнение к сотрудничеству по укреплению обороноспособности трех стран по двусторонним каналам, содействовать формированию этих объединенных вооруженных сил АГС, предоставляя консультативные услуги, - у нас есть опыт с нашими соседями, республикой Беларусь прежде всего и также с государствами членами ОДКБ", - сказал Лавров.

"Убежден, что этот опыт может пригодиться при формировании объединенных вооруженных сил АГС. Готовы будем, конечно же, этот опыт передавать путем организации специальных курсов, путем использования наших инструкторов, которые уже в значительном количестве работают в странах, представленных здесь, и, конечно, поставки продукции военного назначения. Это тоже необходимый шаг для становления вооруженных сил в трехстороннем формате, и наши специалисты могут помочь разработать схему оснащения этих вооруженных сил конкретными видами вооружения и техники. Так что здесь у нас достаточно конкретные договоренности в развитие того, что делается по двусторонней линии", - подчеркнул Лавров.

Буркина-Фасо Мали Сахель Сергей Лавров Нигер МИД
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