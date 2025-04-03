Поиск

В рамках Госсовета России начала работу комиссия по поддержке ветеранов и участников СВО, а также их семей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей, созданная меньше месяца назад по указу президента РФ Владимира Путина, проводит в четверг свое первое заседание.

"Наша задача - обеспечить на всей территории России и для всех без исключения ветеранов СВО гарантированный единый базовый объем мер поддержки. И комиссия Госсовета должна стать площадкой для его выработки", - сказал в своем вступительном слове на заседании комиссии помощник президента РФ, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

"Подчеркиваю, что комиссия создана не только на период СВО. Она должна продолжать свою работу до тех пор, пока вопросы ветеранов и их близких не будут решаться на системной основе, быстро и качественно", - отметил Дюмин.

По его словам, задача новой комиссии в координации усилий федеральных и региональных властей, отработка всего комплекса вопросов по поддержке участников и ветеранов спецоперации, а также членов из семей.

"Наш долг - сделать все, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, реализовать себя в мирной жизни. И к этому должны быть готовы все: федеральные и региональные органы власти, социальные и спортивные организации, общество и бизнес. Несмотря на различия в экономическом положении и возможностях регионов, нельзя допустить серьезного разрыва в объемах поддержки", - сказал Дюмин.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в марте упали на 45%

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в марте упали на 45%

Госдума досрочно лишила мандата депутата Юрия Напсо

Прокуратура и СКР начали проверку в связи с пожаром на Онежском судозаводе

Прокуратура и СКР начали проверку в связи с пожаром на Онежском судозаводе

Число выдворенных из РФ мигрантов выросло в 1,5 раза в 2024 году

Число выдворенных из РФ мигрантов выросло в 1,5 раза в 2024 году

Три человека пострадали при пожаре на Онежском судозаводе в Карелии

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию

Фонд Элтона Джона признан нежелательным в России

Рабочий погиб в результате обрушения шахты в Свердловской области

Из забоя аварийной шахты в Свердловской области эвакуируют горняков

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6123 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });