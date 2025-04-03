В рамках Госсовета России начала работу комиссия по поддержке ветеранов и участников СВО, а также их семей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей, созданная меньше месяца назад по указу президента РФ Владимира Путина, проводит в четверг свое первое заседание.

"Наша задача - обеспечить на всей территории России и для всех без исключения ветеранов СВО гарантированный единый базовый объем мер поддержки. И комиссия Госсовета должна стать площадкой для его выработки", - сказал в своем вступительном слове на заседании комиссии помощник президента РФ, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

"Подчеркиваю, что комиссия создана не только на период СВО. Она должна продолжать свою работу до тех пор, пока вопросы ветеранов и их близких не будут решаться на системной основе, быстро и качественно", - отметил Дюмин.

По его словам, задача новой комиссии в координации усилий федеральных и региональных властей, отработка всего комплекса вопросов по поддержке участников и ветеранов спецоперации, а также членов из семей.

"Наш долг - сделать все, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, реализовать себя в мирной жизни. И к этому должны быть готовы все: федеральные и региональные органы власти, социальные и спортивные организации, общество и бизнес. Несмотря на различия в экономическом положении и возможностях регионов, нельзя допустить серьезного разрыва в объемах поддержки", - сказал Дюмин.